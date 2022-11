Niet alleen problemen in Charleroi: La Louvière-fans tonen hun lelijkste kant en bestormen het veld tegen Francs Borains

Nadat in Charleroi de wedstrijd definitief gestaakt werd door supporters, gebeurde enkele kilometers verderop in Francs Borains net hetzelfde. Fans van La Louvière toonde zich van hun lelijkste kant en bestormden het veld van de thuisploeg. Vervolgens vielen ze de thuissupporters aan. Net als op Mambourg was de scheidsrechter genoodzaakt om de wedstrijd definitief te staken.