REACTIES. Gemengde gevoelens bij KV Mechelen: “Zo wil je niet winnen”, Marco Illaimaharitra: “Dit gaat niemand helpen”

Op het veld was er weinig animo tussen Charleroi en KV Mechelen, naast het veld des te meer. De thuisaanhang misdroeg zich drie keer, waardoor de scheidsrechter niet anders kon dan de wedstrijd te staken. Dat zorgde voor heel wat teleurstelling bij beide teams. “Dit is jammer voor het voetbal in het algemeen”, aldus Rob Schoofs.

“Ik heb gemengde gevoelens”, sprak Marco Ilaimaharitra na de gestaakte wedstrijd tegen KV Mechelen. “De fans hebben het recht om boos te zijn. We begrijpen hen voor de volle honderd procent. Maar ze doen de wedstrijd dood en straffen niet alleen ons. Ze straffen de rest van de supporters ook vandaag. Ik wil ook niet elke supporter over dezelfde kam scheren, maar degenen die geen respect hebben voor het voetballen hebben degenen die dat wel doen vandaag de mond gesnoerd.”

“We wisten dat ze iets gingen doen. Dat was ook terecht. We hebben niet de beste resultaten behaald de laatste weken. Dat hoort nu eenmaal bij voetbal. Maar na de eerste twee keren dachten we wel dat ze hun boodschap duidelijk hadden gemaakt. Ik had wel verwacht dat we na het laatste fluitsignaal nog een fluitconcert zouden krijgen. Dat had ook terecht geweest. Maar dit gaat te ver. Dit gaat niemand helpen.”

© BELGA

Rob Schoofs: “Ik weet niet waar dit naartoe gaat”

Ook bij KV Mechelen waren ze diep teleurgesteld in hoe deze wedstrijd ten einde kwam. “Dit heeft niets met voetbal te maken”, was Rob Schoofs duidelijk. “Vanaf de eerste helft werd al duidelijk dat ze dingen op het veld wouden gooien. Oke, 0-5 voor ons, dat zijn drie belangrijke punten, daar is alles ook mee gezegd. Ik kan hier niet over voetbal praten als je dit ziet. Dit is jammer voor Charleroi zelf en voor de spelers. Wij verwachten de drie punten.”

Steeds vaker gebeuren dit soort opstootjes in de tribunes. “Fans denken tegenwoordig dat ze heel veel macht hebben”, aldus Schoofs. “Ik weet niet waar dit naartoe gaat. Elke week gebeurt er wel ergens iets. Het is geen reclame voor het voetbal. Ik begrijp niet wat ze ermee willen bereiken. Ze staan zelfs voor. Ik vind dit jammer voor het voetbal in het algemeen. Hier wint niemand vandaag.”

Ook Malinwa-coach Steven Defout had dezelfde mening als zijn spelmaker: “We waren niet goed genoeg om de drie punten te pakken. Dan mag je nog van geluk spreken dat dit gebeurt. Maar dit kan eigenlijk niet. Het is heel jammer dat dit gebeurt. Ik pak veel liever de drie punten op het veld dan ze zo te pakken. Maar het reglement is het reglement. Ze moeten zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Hoe of wat, dat is niet aan mij om te zeggen.”