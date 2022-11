‘De Cisse’ en ‘de Caje’ maken de balans op van Antwerp en Club Brugge: “In onze tijd zou er niemand gekraaid hebben naar het gedrag van Radja”

‘De Cisse en de Caje’. Het zou zomaar de naam kunnen zijn van een komisch duo of een tv-format, maar het is bovenal een goede combinatie om - zeker met het WK in het verschiet - herinneringen op te halen aan hun tijd bij de Rode Duivels én tegelijk vooruit te blikken op de topper tussen Club Brugge en Antwerp. “Dé vraag is: blijft de Genkse suprematie duren? Als dat zo is, staat het voor de ­halvering twintig punten voor.”