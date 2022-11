“Opnieuw veel ruimte voor zon, maxima rond 16 graden”

Zondag laten de wolken opnieuw veel ruimte aan de zon. Over het westen van de provincie zou er lokaal eerst mist kunnen voorkomen. Na de frisse start loopt de temperatuur snel op en we kunnen dan ook weer hoge maxima tussen 14 en lokaal 16°C verwachten.

Er staat slechts een zwak briesje uit het oosten waardoor het ook echt aangenaam zal aanvoelen. Het wordt daarmee dus zeer degelijk wandel- en fietsweer.

Nog vooraleer de zon rond 16.50u achter de horizon verdwijnt zal het alweer flink zijn afgekoeld. De piek is dus van korte duur. In de nacht naar maandag kan het wederom flink afkoelen naar temperaturen net boven het vriespunt. Aan de grond is er lichte vorst mogelijk.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.