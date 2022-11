Ajax kan opnieuw niet winnen, Anderlecht-huurling Bouchouari bezorgt Alfred Schreuder stevige kopzorgen

Ajax heeft zaterdagavond op de veertiende speeldag van de Eredivisie opnieuw niet kunnen winnen. FC Emmen toonde veerkracht en zette een 1-3 achterstand nog om in een 3-3 gelijkspel. Dankzij de twee op negen lijkt de situatie van Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) onhoudbaar te worden in Amsterdam. Afwachten of Schreuder ook na het WK nog coach is van Ajax.

De afgelopen weken werden de vraagtekens achter de naam van Alfred Schreuder als coach van Ajax alleen maar groter. De vroege uitschakeling in de Champions League en de één op zes tegen PSV en Vitesse waren voor de Amsterdamse fans de spreekwoordelijke druppel. Schreuder wist dus wat hem te doen stond tegen Emmen: winnen, en liefst nog met goed voetbal.

De start was er dan ook eentje om snel te vergeten voor de Amsterdammers. Veldmate schilderde al na een paar minuten een vrije trap schitterend over de muur. Pasveer kon alleen maar kijken hoe de bal tegen de touwen ging.

De reactie van Ajax liet weliswaar niet lang op zich wachten. Dusan Tadic zag Kenneth Taylor staan, en de jonge middenvelder (die door Louis van Gaal werd geselecteerd voor het WK) hing de bordjes meteen in evenwicht.

Tadic en Taylor hadden de succesformule zo duidelijk gevonden. Even later deden de twee hun kunstje nog eens over. Deze keer kopte Taylor de bal voorbij de thuisdoelman. Toen Bergwijn voor de rust met een fantastische knal er 1-3 van maakte, leek de rust bij Ajax weer te keren.

Maar in de tweede helft liep het toch nog mis. Zivkovic, ooit nog aan de slag bij KV Oostende, bracht net voor het uur terug spanning in de partij door de aansluiting binnen te trappen. Het gaf de thuisploeg moed. En in het slot van de wedstrijd kwam die gelijkmaker ook. Mohamed Bouchouari, verhuurd door Anderlecht aan Emmen, gooide de bal in het strafschopgebied. Niemand beroerde het leer waardoor ook Pasveer verrast was en de bal zo binnen zag gaan.

Door de nederlaag lijkt de situatie van de Nederlandse coach onhoudbaar te worden bij Ajax. Afwachten of Schreuder ook na het WK nog coach is van Ajax.