STVV krijgt niets klaar tegen Cercle en gaat met het kleinste verschil onderuit

Geen Christian Brüls in de basis bij de Kanaries. Okazaki kreeg de voorkeur in de rug van spitsen Bruno en Hayashi. Vooraf werden Daniël Schmidt en Ayase Ueda naar de middenstip geroepen. Met een cadeautje op zak vertrekken zij naar het WK met Japan.

Nervositeit in eerste helft

Een lange studieronde in de beginfase van de wedstrijd. Veel slechte passes en fouten, wel één uitstekende kans voor Ueda. Wolke Janssens werd in de wind gezet door Deman, de voorzet was hard en strak maar werd door Ueda knap richting doel gedevieerd. Schmidt was geklopt maar de bal ging net naast. Janssens toonde zich offensief wel goed. Hij kopte prima richting Hayashi, de spits talmde te lang en kraakte zijn schot. Wolke Janssens bleef de man die een voet had in elke Truiense prik. In de extra tijd van de eerste helft kwam ook Bocat opzetten, hij mikte met zijn mindere rechtervoet naast het doel. Het was duidelijk dat het echte spektakel bewaard werd voor na de kampwissel. Te veel nervositeit bij beide ploegen, te veel afval in het spel.

Coach Muslic bracht Abu na de rust in om de greep op het middenveld te verbeteren. Opnieuw legde scheidsrechter Lambrechts het spel te vaak stil. Ook Bernd Hollerbach werd er ambetant van. Hij bracht Christian Brüls dan toch voor zijn tweehonderdste wedstrijd. Het was wel Denkey die de neus aan het venster stak. Hij mikte goed naar de eerste paal, maar net naast de kooi van Schmidt. Ook Hayashi maakte eindelijk een actie. Alleen was zijn schot te centraal om Majecki te verrassen. Wel werd Majecki bijna verschalkt door eigen verdediger Popovic. Okazaki scoorde dan weer net niet na een halve retro.

Kaya antiheld

Het doelpunt viel in het voordeel van Cercle. Leistner zet even een stapje naar voren en werd meteen op snelheid gepakt door Ueda, die zijn landgenoot Schmidt helemaal kansloos liet.

Hollerbach wisselde drie keer in de hoop het tij nog te kunnen keren. De twaalfde man joelde STVV ten aanval. Hayashi bleef knokken voorin maar raakte o zo moeilijk in stelling. De Kanaries probeerden tevergeefs met de lange bal, grote kansen bleven uit. Kaya, die woensdag de held nog was in de bekercompetitie, werd uitgesloten voor natrappen. Na twee uitwinsten kon Sint-Truiden in eigen huis opnieuw niet bevestigen.Een domper net voor de WK-break.

STVV: Schmidt – Al-Dakhil, Leistner, Bauer – Janssens, Boya, Konaté, Bocat – Okazaki, Bruno, Hayashi.

CERCLE: Majecki, Daland, Ravych, Popovic, Hotic, Vanhoutte, Lopes, Deman, Somers, Denkey, Ueda.

Vervangingen: 46’ Vanhoutte door Abu, 55’ Bruno door Brüls, 74’ Bocat door Koita, 74’ Al-Dakhil door Hashioka, 74’ Okazaki door Kaya, 81’ Boya door Van Dessel, Hotic door Van Der Bruggen, 91’ Ueda door Gboho.

Doelpunten: 69’ Ueda 0-1.

Gele kaarten: Lopes, Daland, Somers.

Rode kaart: 84’ Kaya (natrappen), 92’ Lopes (2x geel).

Scheidsrechter: Erik Lambrechts.

Toeschouwers: 4.365.(gus)