Golfer Thomas Detry klimt naar de leiding in Zuid-Afrika na superdag, Manon De Roey wordt 33e in Saoedi-Arabië

Thomas Detry heeft een uitstekende zaak gedaan in de DP World Tour-manche in Zuid Afrika. Detry klimt dankzij een ronde van 67 slagen naar de leiding in Sun City. Op de Ladies European Tour deed Manon De Roey het dan weer een pak minder goed. Onze landgenote werd in Saoudi-Arabië 33ste.

Thomas Detry heeft dankzij een uitstekende dag in Zuid-Afrika de leiding gegrepen in de DP World Tour-manche in Sun City. De tweede ronde van Detry werd gisteren nog afgebroken, dus moest onze landgenoot die vandaag nog afwerken.

Onze landgenoot deed dat in 67 slagen, een kunstje dat hij in de derde ronde nog eens overdeed. Dankzij die goede prestaties klimt onze landgenoot nu naar de leiding. Die moet hij wel delen met de Deen Rasmus Højgaard.

Detry werd eind oktober nog 2e op de PGA Tour en probeert zich nu te plaatsen voor de finale van de DP World Tour in Dubai (17-20 november).

Manon De Roey wordt 33e in Saoedi-Arabië, 16-jarige Chiara Noja wint

Met een slotronde in 69 slagen, drie onder par, heeft Manon De Roey zaterdag in King Abdullah Economic City nog 23 plaatsen winst gemaakt op het Aramco Saudi Ladies International (Ladies European Tour/1 miljoen dollar). Met 214 slagen, twee onder, beëindigde de 30-jarige Antwerpse het toernooi op een 34e plaats.

De Roey putte op haar laatste achttien holes vijf birdies weg, waartegen ze twee keer in de fout ging. In de eindstand telt ze elf slagen meer dan de Duitse Chiara Noja en de Engelse Charley Hull, die om de titel streden in een play-off. Daarin trok de piepjonge Noja aan het langste eind. Een birdie op de tweede extra hole leverde de 16-jarige uit Berlijn een eerste zege op de Ladies European Tour op.