Amerikaanse verkrachter zet eigen dood in scène maar wordt verraden door Covid-besmetting

Een verkrachter die zijn eigen dood in scène had gezet om uit handen van het gerecht te blijven en in Schotland onder een valse naam leefde, vecht zijn uitlevering aan de VS aan. Omdat hij weet dat hem daar een jarenlange celstraf wacht. Arthur Knight, zijn valse naam, liet zelfs een herdenkingsmis organiseren. Maar nadat hij met Covid-19 op intensieve zorgen was beland, werd hij ontmaskerd.

Een fantast, zo noemt sheriff McFadyen hem. Een man met een rijke fantasie die liet uitschijnen dat hij overleden was en die nadien, met vervormde stem, zelf naar een priester belde om zogezegd in naam van zijn weduwe een herdenkingsmis te organiseren voor hem.

Allemaal om uit handen te blijven van het gerecht. Want Nicholas Rossi, zijn echte naam, werd in de VS gezocht voor minstens twee verkrachtingen. Eentje in Utah waar hij in 2008 een 21-jarige vrouw misbruikte.

Toen de politie hem op het spoor kwam, vluchtte hij naar Schotland waar hij een nieuw leven begon in Glasgow. Als Arthur Knight, een weesjongen uit Ierland. Nicholas Rossi of Nicholas Alahverdian (zijn tweede naam) was intussen overleden. Hij stuurde zelfs valse overlijdensberichten naar zijn familie in de VS.

Hij organiseerde zelfs een herdenkingsmis. “Ik kreeg op een dag telefoon van een ‘vrouw’ die klonk als Hyacinth Bucket, personage uit de humorreeks ‘Keeping Up Appearances”, zo herinnert priester Bernard Healy van Glasgow zich. “Ze vroeg om een herdenkingsmis te organiseren voor Nicholas Rossi. Zelfs kon de weduwe, want daar gaf de onbekende zich voor uit, niet aanwezig zijn en ze kon ook niet tot hier komen om alles te regelen omdat ze in Zwitserland verbleef en daar niet weg kon”, zei ze.

Coronavirus

Nadien bleek dat het Knight zelf was die getelefoneerd had. Hij had zijn stem vervormd via een internetprogramma. Uiteindelijk ging de mis, met muziek van het London Symphony Orchestra zo werd de pastoor toch wijsgemaakt, niet door.

Uiteindelijk werd corona Arthur Knight (35) fataal. Niet letterlijk...

In oktober vorig jaar werd hij met zeer ernstige coronaverschijnselen opgenomen in het Queen Elizabeth University Hospital in Glasgow. Hij lag een hele tijd op zijn buik in coma op de afdeling intensieve zorgen. Maar hij kwam er weer door.

Toeval wil dat de Schotse politie een tijdje nadien een red notice van Interpol kreeg, een dringend opsporingsbericht, voor ene Nicholas Rossi. Want men was er achter gekomen dat hij toch niet dood was.

Het medisch personeel dat hem verzorgd had, herkende hem meteen. Onder meer aan de hand van zijn tatoeages. Maar patiënt Arthur Knight was dan al genezen verklaard en ontslagen uit het ziekenhuis.

DNA-onderzoek

Begin dit jaar werd hij toch opgepakt tijdens een controle en wacht nu op zijn uitlevering. Iets waar hij zich met hand en tand probeert tegen te verzetten. Omdat hij weet dat hem in de VS een lange gevangenisstraf wacht.

Zijn advocaat David Kinloch zegt dat de geestelijke toestand van zijn cliënt moet bekeken worden alvorens er kan beslist worden over een uitlevering.

Zelf houdt Nicholas Rossi vol dat hij het slachtoffer is van een persoonsverwisseling. Hij pleit onschuldig en beweert dat hij zelfs nooit in de VS is geweest. Maar DNA-onderzoek spreekt dat tegen.