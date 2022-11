Dominik Thalhammer beseft dat er te weinig kwaliteit is bij KV Oostende: “We gaan op zoek naar versterking”

6-0, en dat na twee zeges. Het kwam wel even binnen bij Dominik Thalhammer, die nog maar net coach is van KV Oostende. “Er was vandaag te weinig kwaliteit om het spel te brengen dat we willen”, zegt hij. “We waren er niet klaar voor. Er is nog tijd nodig om het systeem verder te trainen.” Hij verwijst naar de hoge pressing op het veld die door Westerlo gewoon koeltjes werd afgemaakt door de zeeën van ruimte achterin. “Ook fysiek hebben we nog werk, daar gaan we tijdens het WK mee verder. Maar ik heb er vertrouwen in dat dit de juiste manier is.”

Maar wat er vooral héél belangrijk wordt: versterking deze winter. Want er is zonder discussie een kwaliteitsinjectie nodig om dit KVO in de Jupiler Pro League te houden. “Daar praten we over, we zijn er mee bezig”, knikte Thalhammer. “Waar? Vooral achterin zoeken we nog enkele nieuwe jongens, maar dat is voor de komende weken.”