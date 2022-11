PREMIER LEAGUE. Newcastle smeert Chelsea nieuwe nederlaag aan, Liverpool en Tottenham laten zich niet verrassen

Newcastle mag zich terecht de revelatie in de Premier League noemen. Onder leiding van Eddie Howe staan de Magpies knap derde. Een plek die het ook na de match tegen Chelsea wou behouden.

Al bleek dat geen makkelijke klus. Doelman Pope moest zich meermaals onderscheiden. Vooral de knal van Gallagher leek de Blues op voorsprong te brengen, maar de Britse goalie had nog een kattensprong in huis om de 0-0 op het bord te houden.

Beide ploegen leken vrede te moeten nemen met een gelijkspel, maar Miguel Almiron zag dat echter anders. De Paraguayaan is in bloedvorm en dat hebben ze bij Chelsea geweten. Na een run bediende Almiron zijn ploegmaat Willock, die de bal hard voorbij Mendy knalde: 1-0, meteen ook de eindstand.

Darwin Nunez maakt er twee tegen Roméo Lavia

Bij Liverpool kreeg Roberto Firmino nog eens zijn kans. De Braziliaan kreeg afgelopen week te horen dat hij niet mee mag naar het WK met de Braziliaanse nationale ploeg. Die klap leek Firmino al verteerd te hebben. Al na zes minuten opende hij de score tegen Southampton met een rake kopbal.

Lang konden de Reds echter niet genieten van hun voorsprong. Ché Adams bracht de bezoekers meteen op gelijke hoogte: 1-1 na 9 minuten.

Southampton, dat nog maar pas zijn trainer op straat zette, leek bevrijd na dat trainersontslag. Maar Liverpool had geen zin om opnieuw punten te laten liggen. Darwin Nunez zette met twee doelpunten nog voor de rust de eindstand op het bord. Roméo Lavia werd acht minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Dankzij de drie punten klimt Liverpool voorlopig naar de zesde plek in de stand. Southampton blijft voorlaatste.

Spektakel bij de Spurs, degradatiestrijd ligt open

Nog in Engeland heeft Tottenham zich in eigen huis niet laten verrassen door Leeds. Al had het de nodige moeite om de bezoekers opzij te zetten. Tottenham kwam maar liefst drie keer op achterstand, maar drie keer zette de thuisploeg orde op zaken. Uruguayaans international Betancur zette zeven minuten voor tijd de 4-3-eindstand op het bord. Tottenham springt zo voorlopig over Newcastle naar de derde plek, op drie punten van nummer twee Manchester City.

© EPA-EFE

Op hetzelfde tijdstip gingen Everton en Amadou Onana zwaar onderuit op bezoek bij Bournemouth: 3-0. Marcus Tavernier, Kieffer Moore en Jaidon Anthony scoorden voor de thuisploeg. Vooral de blunder van doelman Pickford kwam Everton duur te staan. Rode Duivel Amadou Onana ruimde bij het ingaan van het slotkwartier plaats bij de Toffees.

Door de nederlaag ziet Everton Nottingham Forest gevaarlijk dicht komen. Forest won met het kleinste verschil van Crystal Palace en springt zo weg van de laatste plek. Everton, dat op een veilige zeventiende plek staat, heeft nog maar een puntje voorsprong op Forest. De degradatiestrijd belooft nog spannend te worden.