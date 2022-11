Ook VSOA vraagt ontslag Van Quickenborne “omdat hij liegt over nultolerantie”

In een brief die VRT NWS kon inkijken, zegt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, dat het heeft beslist een dossier te seponeren. “De verdachte in uw dossier is niet bekend bij mijn diensten voor andere gelijkaardige feiten. Rekening houdend met alle elementen van het dossier heb ik beslist het dossier af te handelen zonder strafvervolging”, zo staat er.

Aan Belga duidt VSOA Politie dat de brief gaat over een geval van weerspannigheid tegenover de politie eind augustus in Waregem. Daarbij zou een weerspannige verdachte een agent van de federale politie verwond hebben met een trap op de knie. “De collega is sedert 30 augustus tot op vandaag door deze feiten arbeidsongeschikt en dit zal vermoedelijk nog maanden duren gezien de aard van de verwondingen”, zegt de vakbond.

Nog volgens de vakbond vormt de brief een bewijs dat minister van Justitie Van Quickenborne liegt. “Ik heb amper een maand na mijn aanstelling beslist om een nultolerantierichtlijn in te voeren voor alle geweld tegen de politie”, zo had de minister zaterdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 gezegd.

“Het is voor ons onmogelijk om nog samen te werken met een voogdijminister die ons beschuldigt van leugens terwijl hijzelf meermaals de waarheid alle geweld aandoet”, stelt de vakbond dan ook.

Betoging

Op het kabinet van Van Quickenborne kon er nog niet meteen gereageerd worden op de uitlatingen van VSOA. “We onderzoeken de zaak”, klonk het daar.

Er is maandag in de Kamer een extra zitting van de gemeenschappelijke commissie Binnenlandse Zaken en Justitie, naar aanleiding van de aanval op een politiepatrouille donderdag in Schaarbeek, waarbij een agent om het leven kwam. De politiebonden willen op 28 november betogen in Brussel.

Eerder op de dag eisten andere politievakbonden al het ontslag van de minister van Justitie na het dodelijk steekincident waarbij donderdag een agent omkwam en een collega gewond raakte.