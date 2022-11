Esteban Ocon verrast met snelste tijd in tweede oefensessie GP van Brazilië

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Omwille van het apart format dit weekend in Brazilië, met een kwalificatie op vrijdag en een sprintrace op zaterdag, krijgen de rijders slechts twee oefensessies. De tweede oefensessie vindt bovendien plaats na de kwalificatie en is daarom alleen maar nuttig om de wagen nog wat voor te bereiden op de sprintrace.

Voor Logan Sargeant is de oefensessie echter bijzonder zinvol want hij verzamelt daardoor extra punten voor zijn superlicentie. Wanneer hij voldoende punten verzamelt krijgt hij volgend jaar het tweede racezitje bij Williams.

De Braziliaanse fans maakten er op het circuit van Interlagos opnieuw een uitgelaten sfeer van, en dan moest de sprintrace straks nog volgen.

Uiteindelijk was het Esteban Ocon die voor de verrassing zorgde door de snelste tijd te rijden. Sergio Perez volgde op iets minder dan twee tienden, Max Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde tijd.

