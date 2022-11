Nog geen WB-medaille voor Bart Swings, die niet verder komt dan een zevende plek op de 5.000 meter

Op aangeslagen ijs verloor Swings de voorlaatste rit tegen de Italiaan Davide Ghiotto, die zich als tweede klasseerde (6:21.51). In de laatste rit tekende de Nederlander Patrick Roest voor de winnende 6:20.56.

Zonder de Nederlander Jorrit Bergsma, die zich niet fit voelde, leken diens landgenoten Roest en Marcel Bosker de voornaamste tegenstanders voor Swings. Roest, die al acht keer een WorldCup-race over vijf kilometer won, voldeed aan de verwachtingen. Bosker werd nog achter landgenoot Beau Snellink vierde.

Swings voldeed in zijn eerste 5.000 meter van het seizoen niet aan de prognoses. In de eerste weken van dit schaatsjaar was hij wel succcesvol in de Nedelandse marathons. Iets beter dan op de 1.500 meter van vrijdag kwam Swings op het stroeve ijs in zijn slag. Toen was zijn beweging te haastig en bracht hij in de bochten de weinig snelheid. Maar in de laatste drie à vier ronden viel hij zaterdag toch ver terug.

Op de laatste dag van de races in Stavanger rijden de schaatsers zondag de massastart: eerst de halve finales en twee uur later de eindstrijd. Alle ogen zullen zijn gericht op Swings, de olympisch kampioen.