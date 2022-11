Oef! Kevin De Bruyne komt ongehavend uit laatste wedstrijd voor WK, maar gaat wel pijnlijk onderuit tegen Brentford

Kevin De Bruyne heeft zijn laatste competitiewedstrijd voor het WK in Qatar overleefd. De Rode Duivel speelde toonde zich vooral in de eerste helft, maar kon een nederlaag tegen Brentford niet voorkomen. In tegenstelling tot het EK in 2020, trekt De Bruyne in topconditie naar het WK met de Rode Duivels.

Met Brentford kreeg Manchester City nog een laatste lastige wedstrijd op het menu voor de WK-break. Heel wat City-sterren leken al met hun hoofd in Qatar te zitten en begonnen slordig aan de wedstrijd tegen de Engelse middenmoter. Ederson hield de Citizens in eerste instantie nog recht, maar de Braziliaanse doelman moest zich even later toch gewonnen geven op een kopbal van Toney (die door de Engelse bondscoach niet geselecteerd werd).

De Bruyne en co. herpakten zich en schakelden een versnelling hoger. Dat leverde ook mogelijkheden op. Al had City het geluk ook niet echt aan zijn zijde. Tot twee keer toe kreeg de thuisploeg geen strafschop. City leek zo met een achterstand de kleedkamers in te trekken. Maar na een hoekschop van De Bruyne in de slotseconden van de eerste helft fusilleerde Phil Foden doelman Raya en doken de troepen van Pep Guardiola toch met een gelijkspel de kleedkamers in.

Geen risico in de tweede helft

Na de pauze trok Brentford zich terug en liet het het balbezit aan City. Scoren lukte weliswaar niet. Hoewel Raya, die door de Spaanse bondscoach geselecteerd werd voor het WK, zich een aantal keer moest onderscheiden, bleven de echt grote kansen uit. Brentford kreeg in het slot nog een geweldige kans op de winning goal, maar Ederson hield Toney van de zege. Uitstel van executie, zo bleek later. In de 97ste minuut was het wel raak. Toney zette met zijn tweede van de namiddag de 1-2-eindstand op het bord.

City laat het zo na om met een overwinning de break in te duiken. Door het puntenverlies is Arsenal nu al zeker dat het als leider het jaar afsluit. Al zal dat Kevin De Bruyne worst wezen. De Rode Duivel nam in de tweede helft geen risico’s meer op een mogelijk blessure en stapt zo topfit het vliegtuig op richting Qatar. Dat zal vooral bij bondscoach Roberto Martinez voor een zucht van opluchting zorgen.