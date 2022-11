Kort voor incidenten twee ‘dark ships’ ontdekt in de buurt van gesaboteerde Nord Stream-pijpleiding

Op 26 september werd - in de vroege uurtjes - ontdekt dat er een lek was in de Nord Stream 2-pijpleiding. Hoewel de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland nog niet in gebruik genomen was, zou daardoor in totaal ongeveer 400.000 ton methaangas in de atmosfeer zijn terechtgekomen. Internationale experts vermoedden dat er sabotage in het spel was en dat de schade doelbewust was toegebracht.

Volgens SpaceKnow, een bedrijf dat satellietgegevens controleert, passeerden er in de dagen voor het incident twee “dark ships” in de buurt van de pijpleiding. De beide schepen, elk met een lengte van ongeveer 95 tot 130 meter, zouden tot binnen enkele mijlen van de lekkage zijn gekomen. “De schepen hadden hun trackers uitgezet”, aldus Jerry Javornicky, de CEO en medeoprichter van SpaceKnow. “Dat betekent dat er geen informatie over hun bewegingen beschikbaar was en dat ze hun locatie voor de buitenwereld verborgen probeerden te houden.” Om de schepen te detecteren, heeft SpaceKnow 90 dagen aan gearchiveerde satellietbeelden van het gebied doorzocht, verklaarde Javornicky er nog bij.

“Opzettelijk en onverantwoordelijk”

De aanwezigheid van de schepen zal de speculaties over de oorzaak van het lek alleen maar doen toenemen. Voorlopig verdenken heel wat westerse landen de Russen van de sabotage, al heeft het Kremlin de betrokkenheid altijd met klem ontkend.

SpaceKnow heeft de bevindingen intussen gerapporteerd aan de NAVO, die een eigen onderzoek voert naar de incidenten bij zowel Nord Stream 1 als 2. “We geven geen commentaar over de door ons gebruikte bronnen tijdens het onderzoek”, aldus NAVO-woordvoerder Oana Lungescu. “Al kunnen we wel bevestigen dat het volgens ons om een opzettelijke en onverantwoordelijke daad van sabotage ging.”