Voormalig Brits minister van Volksgezondheid vraagt vergeving voor fouten tijdens coronacrisis

Hancock was minister van Volksgezondheid toen in het voorjaar van 2020 het coronavirus het Verenigd Koninkrijk bereikte. Zo werd hij een bekend gezicht in de Britse politiek, maar in juni vorig jaar moest hij een stap opzijzetten toen aan het licht kwam dat hij zijn eigen afstandsregels had geschonden voor een buitenechtelijke affaire met een naaste medewerkster.

Hancock neemt deel aan ‘I’m a Celebrity ... Get Me Out of Here!’, een realityshow met gemiddeld twaalf miljoen kijkers waarin bekende Britten de jungle worden ingestuurd en op de proef worden gesteld. In dat programma blikte hij terug op zijn fouten tijdens de coronacrisis. “Het was een vergissing omdat ik verliefd werd op iemand”, zei hij. Nadat een teamgenoot hem had verteld dat ze alleen moest zitten op de begrafenis van haar tante en niemand mocht omhelzen, zei Hancock: “Wat ik echt zoek is een beetje vergeving. Iedereen maakt fouten, en ik maakte een hele grote.”

Zijn deelname aan het programma leidde tot veel kritiek aangezien hij nog lid was van het Britse parlement. De conservatieve fractie heeft hem ondertussen geschorst vanwege zijn deelname aan de realityshow.

Imago oppoetsen

Criticasters verwijten Hancock dat hij met zijn optreden in de show zijn imago wil oppoetsen en extra geld wil opstrijken, in plaats van zich te bekommeren om zijn kiezers. Zijn entourage stelt dat met het productieteam is afgesproken dat de politicus voor dringende zaken gecontacteerd zal kunnen worden en de uitzending wil aanwenden voor zijn campagne tegen dyslexie.

In de uitzending van vrijdag nomineerden de kiezers Hancock voor de vierde keer op rij voor een zogeheten jungletest. In de derde uitdaging moest Hancock onder meer kameelpenis eten, die hij omschreef als “zacht en knapperig”.

Andere deelnemers aan het programma zijn onder meer zanger Boy George en voormalig rugbyspeler Mike Tindall.