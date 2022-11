Nicole Josy is vorige week donderdag overleden na een val van de trap. De helft van ‘Nicole & Hugo’ werd 76 jaar. Vanmiddag wordt de zangeres begraven in Zemst, maar fans konden haar nog een laatste keer begroeten in haar geboortedorp, Wemmel. Volg alles van de uitvaartplechtigheid hier live vanaf 13.45 uur.