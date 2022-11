Gestolen kunstwerk van Vincent Van Gogh duikt weer op, al blijft exacte locatie nog altijd mysterie

Er is opnieuw een teken van leven van een in maart 2020 gestolen kunstwerk van de Nederlandse schilder Vincent Van Gogh. Het werk werd op spectaculaire wijze ontvreemd uit het museum Singer in Laren. Exact twee jaar na de roof - die wereldnieuws werd - is een mail met een foto van het werk naar het Singer gestuurd. Dat wordt bevestigd door Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum.

Het Groninger Museum is de eigenaar van ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’, een werk dat zeker anderhalf miljoen euro waard is. “Er is inderdaad een versleutelde mail verstuurd met een foto van de Van Gogh. Wij hebben alle reden om aan te nemen dat het echt om het werk gaat”, zegt de museumdirecteur.

‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’, van Vincent Van Gogh. — © EPA-EFE

Op de foto is een kamer te zien met daarin een houten plank waarop het schilderij ligt. In de mail vraagt de afzender om contact op te nemen over het werk. “Wij hebben de informatie doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij, die vervolgens de politie heeft geïnformeerd”, zegt Blühm. “We zijn een half jaar verder, maar het heeft helaas niet tot een doorbraak mogen komen. We hopen nog steeds ontzettend dat het werk terugkeert.”

Volgens de museumdirecteur was het werk in ieder geval in maart nog in het buitenland. Hij wil de foto liever niet delen.

“Voor ons is de zaak gesloten”

Richard Bronswijk, teamleider bij het Team Kunst en Antiek van de politie, zegt dat er onderzoek is gedaan naar de mail. “Het ging om een bericht van ProtonMail. Het is door de versleuteling te ingewikkeld om te achterhalen wie de mail stuurde. Voor ons is de zaak ook eigenlijk gesloten. De dader zit achter slot en grendel en is veroordeeld.”

Het werk van Van Gogh werd in de vroege ochtend van 30 maart 2020, de geboortedag van de Hollandse Meester, gestolen uit het Singer in Laren. De dief sloeg meerdere glazen deuren kapot met een enorme voorhamer en was binnen een minuut vertrokken met het kleine werk onder de arm.

Het Singer-museum in Laren. — © AP

Kunstdetective

In juni 2020 kwam de Nederlandse krant De Telegraaf via kunstdetective Arthur Brand in het bezit van foto’s van het gestolen werk. De foto’s haalden opnieuw de wereldpers. In februari 2021 dook het werk op in een onderzoek naar een drugsbende uit Amersfoort en omgeving. Uit onderschepte, versleutelde berichten bleek dat het werk in het bezit was van de bende. En uit de conversaties viel op te maken dat het doel mogelijk was om het werk terug te geven in ruil voor strafkorting bij een veroordeling. Kunstdetective Brand onderhandelde via een tussenpersoon over teruggave, maar dat leidde tot niets.

In april 2021 pakte de politie na een DNA-match de 58-jarige beroepscrimineel en kunstrover Nils M. uit Baarn op. De in Frankrijk geboren M. werd in oktober van dat jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor de roof van de Van Gogh en de roof van een werk van Frans Hals op augustus 2020 uit een museum in Leerdam: de sterfdag van Hals. Dat heeft een waarde van acht tot tien miljoen euro. Ook dit werk is nog spoorloos. In juli legde het hof M. dezelfde straf op.

Oproep

Ook Brand erkent na navraag dat hij de foto’s heeft gezien en bevestigt tevens de echtheid. Hij doet nog een oproep aan de huidige bezitters: “De communicatie moet hersteld worden. Dat kan desnoods via mij.”

Of hij er zeker van is dat de Van Gogh ooit nog terugkomt? “Absoluut, daar heb ik geen enkele twijfel over. Het komt goed.”