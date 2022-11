K3 haalt er nóg een vervangster bij voor Sportpaleis-shows

K3 doet het een tijdje zonder Hanne (links) en treedt momenteel op met invalster Diede. Maar in het Sportpaleis valt er iemand anders in. — © VTM

De Nederlandse Diede van den Heuvel, die vorig jaar vierde werd in K2 zoekt K3, heeft er op een week tijd al zeven shows met K3 opzitten. Ze neemt de plek van Hanne Verbruggen in, die het sinds twee weken rustig aan doet en tot na haar bevalling geen optredens meer zal geven. Zaterdagochtend speelde Diede met Marthe De Pillecyn (26) en Julia Boschman (20) in ‘s-Hertogenbosch, en tot eind december blijft ze op post tijdens de Nederlandse tournee van de groep. Maar wanneer K3 volgende maand neerstrijkt in het Sportpaleis, voor de Grote Sinterklaasshow, zal dat zonder Diede zijn.

De 22-jarige Diede van den Heuvel valt nog tot eind december in tijdens de K3-tournee in Nederland. Maar in het Sportpaleis neemt iemand anders haar plek in. — © VTM

“Voor de twee Sportpaleis-shows, op 3 en 4 december, krijgen Marthe en Julia inderdaad assistentie van een andere vervangster”, bevestigt Studio 100. Over wie dat wordt, houden ze de lippen stijf. “De onthulling houden we voor de optredens zelf.” Daarmee kan het speculeren beginnen. Wordt het een andere K2 zoekt K3-finaliste, zoals de Vlaamse Amy Courtens (25)? Een ex-lid, of toch een wit konijn?

De nieuwe invalster is er wel met zekerheid enkel bij tijdens de shows op Vlaamse bodem. In Nederland blijft Diede nog tot eind 2022 aan boord. Tickets voor de Grote Sinterklaasshow zijn hier te koop.

Krijgt K3 in het Sportpaleis het gezelschap van een andere ‘K2 zoekt K3’-finaliste, of wordt het een wit konijn? — © VTM

(dvg)