Zwarte rookpluim boven Sint-Truiden door illegale afvalverbranding bij fruitbedrijf

Zaterdagvoormiddag hing er een enorme zwarte rookwolk boven Sint-Truiden, afkomstig van een fruitbedrijf in de Tramstraat. Een van de personeelsleden had illegaal houten palen gedrenkt in creosootolie opgestookt.

Nietsvermoedend had het personeelslid enkele afgedankte paletten en houten palen die in de fruitplantage gebruikt waren, in brand gestoken. Omdat de palen gedrenkt waren in creosootolie, zorgde dat echter voor een dikke, zwarte rookwolk die in de wijde omgeving te zien was. De brandweer Zuid-West Limburg rukte uit en kreeg de brand snel onder controle. De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kwam ook ter plaatse en schreef een pv uit voor illegaal stoken.

Creosootolie is impregnerend zwart en een uitstekend houtbeschermingsmiddel, dat diep in het hout doordringt en het beschermt tegen weersinvloeden. De olie is ook grondwaterbestendig. Vanaf 2023 is het product verboden in België omdat het gevaarlijk is en onder meer kankerverwekkend zou zijn bij langdurige blootstelling.(Jozef Croughs)