Kennedytunnel komende nacht enkele uren volledig dicht voor werken: forse verkeershinder verwacht

De Kennedytunnel op de Antwerpse ring gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 2 uur volledig dicht in beide richtingen om een grondige inspectie aan de hoogspanningsinstallatie mogelijk te maken. De tunnel zal volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ten laatste zondagochtend om 7 uur weer open gaan, maar toch wordt er forse verkeershinder verwacht.

De cruciale Scheldekruising, en de drukste tunnel in Vlaanderen, moet enkele uren volledig worden versperd omdat een routinecontrole onlangs op “mogelijke mankementen” aan de hoogspanningsinstallatie wees. Die installatie zorgt onder meer voor de elektrische veiligheidssystemen in de tunnel, zoals de verlichting, ventilatie en camerabewaking. Voor een grondige inspectie moet de installatie worden stilgelegd en dan is het niet mogelijk om verkeer door de tunnel te sturen.

Het verkeer tussen beide Antwerpse Scheldeoevers wordt aangeraden om voor de dan tijdelijk tolvrije Liefkenshoektunnel op de R2 te kiezen of voor de Temsebrug op de N16. Ook meerdere toegangswegen naar de Kennedytunnel worden trouwens afgesloten en ook de Kennedyfietstunnel gaat dicht.

Indien er inderdaad een probleem zou worden vastgesteld, wordt dat volgens AWV mogelijk al meteen hersteld. Als dat niet mogelijk is, is het nog niet duidelijk wanneer de herstellingswerken dan wel zullen worden ingepland.