Wraak van de Russen? “Opzettelijke vernielingen toegebracht aan dam nabij Cherson”

Er is aanzienlijke schade toegebracht aan de grote Nova Kachovka-dam in de buurt van Cherson, zo blijkt uit nieuwe satellietbeelden. “De schade lijkt opzettelijk te zijn toegebracht”, zo luidt het. Mogelijk gaat het om wraak van de Russen, die deze week gedwongen werden om zich terug te trekken uit de Oekraïense stad.

De Nova Kachovka-dam is 30 meter hoog en 3,2 kilometer lang. Ze werd in de jaren 50 van vorige eeuw gebouwd op de Dnjepr-rivier, als onderdeel van een waterkrachtcentrale. De dam bevat een reservoir van liefst 18 miljoen kubieke meter water.

De schade aan de dam is “aanzienlijk”, zo meldt Maxar Technologies, het Amerikaanse bedrijf dat de satellietbeelden maakte. “Enkele sluisdeuren en andere delen van de dam werden duidelijk opzettelijk vernietigd.” Ook aan enkele andere bruggen over de Dnjepr werden vernielingen aangebracht, aldus Maxar.

Honderdduizenden levens op het spel

Als de Nova Kachovka-dam zou barsten, zou het water met een immense kracht vrijkomen en in geen tijd meer dan tachtig dorpen en steden (onder meer Cherson zelf) en tienduizenden woningen en gebouwen doen overstromen. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou het leven van honderdduizenden Oekraïense burgers op het spel staan.

De dam nabij Cherson werd in het begin van de oorlog ingenomen door de Russen, maar intussen hebben Oekraïense troepen het gebied heroverd. “Cherson is opnieuw van ons”, zo verklaarde Zelenski zaterdag. “Onze mensen, onze stad”, zo schreef de president op Telegram bij beelden van Oekraïense troepen die met open armen ontvangen werden door huilende inwoners van Cherson. “Vandaag is een historische dag”, aldus de president nog in zijn dagelijkse toespraak.

Wie er achter de vernielingen zit, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een wraakactie van de Russische troepen,die eerder deze week gedwongen werden om zich terug te trekken uit Cherson. Eerder raakte ook al bekend dat ze tal van vernielingen hebben aangebracht in de stad die ze bijna negen maanden lang hadden bezet.

Rusland en Oekraïne hebben elkaar er de voorbije weken herhaaldelijk van beschuldigd de dam op te willen blazen. Zo verklaarde Moskou eerder deze maand nog dat de dam beschadigd was door Oekraïense beschietingen. Harde bewijzen daarvoor werden echter niet aangeleverd. Zelenski beweerde eerder dan weer dat het Russische leger explosieven bovenop de dam had geplaatst en van plan was ze op te blazen om de opmars van de Oekraïense troepen in de regio tegen te houden.

Het opblazen van de dam zou volgens waarnemers ook een volgende stap kunnen zijn in het plan van Poetin om de oorlog te winnen door de Oekraïners een winter te bezorgen zonder elektriciteit, gas en andere voorzieningen.