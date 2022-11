Desonta Bradford naar Telenet Giants Antwerp

Telenent Giants Antwerp heeft met Desonta Bradford een nieuwe guard op de kop getikt. De 26-jarige en 1m93 grote Amerikaan was vorig seizoen bij het Italiaanse Trento actief. Hij is ook ex-Brussels en Kormend (Hongarije).

Na het doorsturen van Maurice “Mo” Watson en Quentin Goodin heeft Telenet Giants Antwerp na Spencer Butterfield met Desonta Bradford een tweede Amerikaanse versterking beet. “Desonta is een 1m93 grote creatieve en atletische point guard met goede defensieve skills. Hij kwam in het seizoen 2019-2020 uit voor Brussels Basketball (gemiddelde van 10 punten, 4 rebounds en 3 assists) en kent onze competitie dus al een beetje. Vorig seizoen speelde hij met Trento in de Italiaanse Serie A en EuroCup (gemiddeld 9 punten, 3 rebounds en 2 assists). Voordien was hij ook actief bij het Hongaarse Körmend. Als al het papierwerk tijdig in orde geraakt, kan hij volgende week zaterdag al meespelen ,” aldus General Manager Eddy Faus.

De eerste wedstrijd na de interlandbreak van de Belgian Lions en in de BetFirst BNXT League is voor de Sinjoren op zaterdag 19 november (Lotto Arena, 20 uur) tegen ... Circus Brussels, de ex-ploeg van Desonta Bradford. Het interm-contract van Avery Woodson loopt af op 24 november. Vorige week werd al beslist om de verbintenis van de Amerikaanse guard niet te verlengen. De Antwerpse club onderzoekt nog enkele pistes om hem te vervangen. Spencer Butterfield is ondertussen al gearriveerd in Antwerpen en traint mee met de Giants.