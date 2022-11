Thierry Neuville wipt naar de leiding in Rally van Japan

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) sluit de tweede volledige wedstrijddag in de Rally van Japan, de slotwedstrijd van het WRC 2022, af als leider. Hij pakte na afloop van de twaalfde rit de leiding over van Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) die als tweede volgt op 4 seconden. Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) is derde op 39.9 seconden. Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) is opgeschoven naar de negende plaats. In WRC2 is hij derde.

Leider Elfyn Evans reed zaterdagochtend meteen de snelste tijd gevolgd door Thierry Neuville. Craig Breen (Ford Puma Rally1) had last van een leegloper maar kon het tijdverlies beperkten tot 17.6 sec. Wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) had minder geluk. De Fin reed eveneens lek maar moest stoppen om zijn lekke band te vervangen waardoor hij 2:46 en alle kansen op de overwinning verloor. Na de lekke band van Ogier op vrijdag is de jonge Fin de tweede Toyota-rijder die door een lekke band uitgeschakeld is voor de eindzege.

Sébastien Ogier was de snelste in de tweede rit, Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) won de derde rit. Na afloop van de eerste lus van drie ritten bleef Evans aan de leiding maar Neuville bleef vanuit tweede positie en met een achterstand van 6.5 sec wel druk zetten. Grégoire Munster was intussen de top 10 ingeslopen met de tiende plaats algemeen.

Niet genoeg duikers

Sébastien Ogier won zaterdagnamiddag (lokale tijd) twee ritten. De Fransman hield telkens Thierry Neuville af, die op zijn beurt hetzelfde deed met Evans en zonder ook maar één klassementsrit te winnen Evans afloste als leider.

De wagen van Neuville. — © AFP

De tweede volledige wedstrijddag zou worden afgesloten met twee korte klassementsritten van 1.4 km in Okazaki. Maar dat werd er uiteindelijk maar één die met bijna een uur vertraging van start ging. Er zouden niet genoeg duikers aanwezig geweest zijn om bij een eventuele crash deelnemers uit het water te halen. Met een laagstaande zon en koude banden reed Thierry Neuville de snelste tijd, zijn enige van de rally tot dusver. Grégoire Munster kende een probleemloze dag, reed enkele sterke tijden en sluit de dag af als negende algemeen en derde in WRC2.

Op zondag worden er nog vijf ritten gereden. Met slechts vier seconden voorsprong op Elfyn Evans moet Thierry Neuville tijdens de slotdag nog flink aan de bak.