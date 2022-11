Minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) neemt geen ontslag: “Ik zet me elke dag in voor onze agenten”

Na de moord op een agent in Brussel heeft de NSPV, de grootste politievakbond van ons land, het ontslag van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) geëist, maar de minister van Justitie is niet van plan om een stap opzij te zetten. “Ik zet me elke dag in voor de veiligheid van onze samenleving, van onze magistraten en van onze politiemensen”, zo verklaarde hij zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Donderdagavond viel Yassine Mahi, een geradicaliseerde moslim die op de OCAD-lijst stond, twee agenten op patrouille aan in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Eén van de agenten, de 29-jarige Thomas M., kwam daarbij om het leven. Zijn collega Jason P. (23) raakte zwaargewond. De dader had zich eerder op de dag nochtans zelf aangemeld op een politiecommissariaat en verklaard dat hij “haat voelde tegenover agenten”.

De politievakbonden zijn woedend om wat er gebeurd is. De NSPV, de grootste politievakbond van het land, eist zelfs het ontslag van de justitieminister. “Iedereen is geshockeerd door wat er deze week gebeurd is in Brussel”, aldus Vincent Van Quickenborne. “Ook ik. Voor mij is het allerbelangrijkste nu dat de absolute waarheid aan het licht komt.”

De Open Vld’er is niet van plan om een stap opzij te zetten. “Ik zet me elke dag in voor de veiligheid van onze samenleving, van onze magistraten en van onze politiemensen”, zo luidt het.

De bewering van de vakbonden dat geweld tegen politie nog altijd niet ernstig wordt genomen, klopt niet volgen Van Quickenborne. “Vraag dat onder meer maar aan Michel Govaerts, de korpschef van Brussel-Stad. Een man met dertig jaar ervaring. Hij heeft verklaard duidelijk te merken dat geweld steeds strikter wordt opgevolgd. In november 2020, kort na de start van mijn termijn als minister, heb ik ook een nultolerantierichtlijn voor politiegeweld ingevoerd. Zodra er geweld gepleegd wordt waardoor een agent één dag arbeidsongeschikt is, wordt de zaak niet meer geseponeerd.”

“Zelf hulp gevraagd”

Omdat het onderzoek nog lopende is, kon Van Quickenborne niet veel kwijt over wat er donderdag precies gebeurd/misgelopen is. Al verklaarde hij wel het volgende: “De dader heeft zich donderdag eerst zelf aangemeld bij de politie en verklaard dat hij haat voelde tegenover agenten. Hij zei echter ook dat hij dat niet wou en dat hij gewoon een normaal leven wilde leiden. De man werd gearresteerd en gefouilleerd, hij had op dat moment geen wapen bij zich. Vervolgens werd er informatie ingewonnen bij de Cel Radicalisme. Die verklaarde dat het ging om een man met psychische problemen. Hij stond inderdaad bekend als een potentieel gevaarlijke extremist, maar er waren de laatste tijd geen bedreigingen meer geweest.”

Van Quickenborne benadrukte ook dat de man eerst zelf om hulp had gebraagd. “Hij heeft zichzelf eerst aangeboden. Iemand die een aanslag wil plegen, doet dat niet. Het parket heeft dan de inschatting gemaakt om hem naar de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis te brengen. Wat daar precies gezegd of gebeurd is, maakt nog deel uit van het onderzoek. Daarover kan ik voorlopig niet meer kwijt, eerst moeten alle betrokken partijen gehoord worden.”