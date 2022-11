Midterm-verkiezingen VS: Democraten hebben nog maar één zitje nodig om controle in Senaat te behouden

In de Amerikaanse staat Arizona is een Democratische senator herkozen, zo melden Amerikaanse media vrijdag. De partij van president Joe Biden is daarmee nog slechts één zetel verwijderd van een meerderheid in de Senaat. In Nevada werd een Republikein verkozen tot gouverneur.

Volgens televisiezenders CNN en CBS versloeg de voormalige astronaut Mark Kelly zijn Republikeinse tegenstander Blake Masters in de zuidwestelijke staat.

De Democraat Mark Kelly is sinds 2007 getrouwd met de voormalig politica Gabrielle Giffords. Enkele maanden nadat zij in 2011 ernstig gewond raakte bij een schietpartij, besloot Kelly ontslag te nemen als astronaut van de NASA om voor haar te kunnen zorgen.

Met Arizona erbij zijn er nu al 98 van de 100 zitjes in de Amerikaanse Senaat verdeeld. Met alleen Georgia en Nevada nog te gaan is de stand tussen de Democraten en de Republikeinen voorlopig gelijk verdeeld: 49-49. In Nevada is het momenteel razend spannend: met 94 procent van de stemmen geteld is er momenteel maar 800 stemmen verschil tussen de Republikein Adam Laxalt en de Democrate Catherine Cortez Masto. In procenten betekent dat 48,5 voor Laxalt en 48,4 voor Cortez Masto.

Op 6 december moeten de kiesgerechtigden van de zuidelijke staat opnieuw naar de stembus om te bepalen of de Democraat Raphael Warnock of de Republikein Herschel Walker hun voortaan mag vertegenwoordigen.

Als de Democraten erin slagen om nog één van beide staten binnen te halen, behouden ze de controle over de Senaat. In het geval van een gelijke verdeling krijgt namelijk ook de vicepresident een stem, waardoor de partij van de vicepresident (op dit moment de Democrate Kamala Harris) een gewone meerderheid kan verwerven.

Gouverneur Nevada

In de Amerikaanse staat Nevada hebben de Republikeinen de gouverneursverkiezingen binnengehaald. Volgens diverse media heeft de conservatieve Joe Lombardo er de Democraat Steve Sisolak verslagen. Lombardo kreeg tijdens de kiescampagne de steun van de Republikeinse oud-president Donald Trump.

De tussentijdse verkiezingen in VS, waarbij ook gouverneurs werden verkozen, dateren intussen al van dinsdag, maar het tellen van de stemmen in Nevada nam erg veel tijd in beslag doordat beide tegenstanders aan elkaar gewaagd waren en omwille van kiesrechtelijke bepalingen in de staat.

Momenteel zijn 48 van de 50 gouverneurs bekend. Alleen in de staten Alaska en Arizona werd nog geen winnaar uitgeroepen. Voorlopig hebben de Democraten 23 gouverneurs en de Republikeinen 25. In Alaska zijn nog maar 72 procent van de stemmen geteld, maar lijkt de Republikein Mike Dunleavy een meer dan geruststellende voorsprong te hebben. In Arizona is het spannender: met 84 procent van de stemmen geteld haalde de Democratische kandidaat Katie Hobbs voorlopig 50,7 procent van de stemmen, tegenover 49,3 procent voor de Republikeinse Kari Lake.