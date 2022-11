Cruiseschip met 800 coronagevallen aan boord meert aan in Sydney

Een cruiseschip met aan boord ongeveer 800 passagiers die positief hebben getest op het coronavirus, is zaterdagochtend (Belgische tijd) aangemeerd in de haven van het Australische Sydney.

Enkele dagen geleden vertrok de Majestic Princess met ongeveer 4.600 passagiers aan boord uit Nieuw-Zeeland. Ongeveer halfweg de twaalfdaagse reis werd echter een groot aantal coronabesmettingen aan boord ontdekt. In totaal zou het intussen gaan om 800 gevallen, ofwel ongeveer één op de vijf van de mensen op het schip. “Niemand had echter zware klachten”, aldus Marguerite Fitzgerald, voorzitter van rederij Carnival Australia.

Het cruiseschip is zaterdagochtend aangemeerd op Circular Quay, een kade in de haven Sydney. Het personeel van het cruiseschip helpt momenteel iedereen die positief getest heeft om “toegang te krijgen tot privévervoer en -accomodatie om hun isolatieperiode af te werken”, aldus Fitzgerald nog. Het cruiseschip zal binnenkort weer vertrekken richting Melbourne.

De uitbraak op de Majestic Princess doet sterk denken aan de uitbraak op de Ruby Princess begin 2020. Op dat cruiseschip testten toen 900 mensen positief op het virus, 28 van hen overleden ook aan de gevolgen van Covid-19.

Het aantal coronagevallen neemt momenteel toe in heel Australië. Alleen in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales (waartoe Sydney behoort) werden in de afgelopen zeven dagen 19.800 nieuwe gevallen geregistreerd.