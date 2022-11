Club waar koning Filip leerde kitesurfen is nu hofleverancier: “In het water zijn ze geen royals meer”

Het Paleis is zes hofleveranciers rijker. Opvallende naam in de rij: Surfers Paradise, de surfclub van Frank Vanleenhove in Knokke. Waar koning Filip tien jaar geleden leerde kitesurfen en waar hij altijd is blijven komen. “Hij is de koning. Maar op het water heersen de golven en de wind. Daar is iedereen gelijk.”

Het Koninklijk Paleis heeft een lijst bekendgemaakt met nieuwe hofleveranciers. Dat zijn er dit jaar zes. Daaronder: een maakster van porseleinen servies uit Westmalle en een producent van gepantserde deuren uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Maar de meest opvallende naam is toch die van Surfers Paradise, de surfclub bij het strand van Knokke-Heist, die Frank Vanleenhove (66) in 1988 oprichtte en die ook de koning onder zijn klanten telt.

Dat koning Filip een stukje kan kitesurfen – een watersport waarbij een surfer zich laat voortbewegen door een vlieger – bewees hij met een filmpje dat het Paleis in de zomer van 2018 deelde. Daarin is te zien hoe hij, strak in zijn zwarte wetsuit en met zonnebril, op zijn surfboard door het water klieft. “Het is een passie”, zegt paleiswoordvoerder Xavier Baert erover. Een passie die hij al eens uitoefent wanneer hij met zijn gezin op vakantie gaat naar het Franse eiland Île d’Yeu.

Frank Vanleenhove

Filip leerde dat kitesurfen een tiental jaar geleden van Vanleenhove, in Knokke. Die is nu bijzonder trots dat hij zich vanaf nu gebrevetteerd hofleverancier mag noemen. “Het is in de eerste plaats een kwaliteitsmerk voor onze surfschool”, zegt hij aan de telefoon vanuit Thailand, waar hij het wereldkampioenschap wakeboarding bijwoont met zijn zoon. “Ik heb honderden, wellicht duizenden, mensen leren surfen. Maar de koning, dat was de kers op de taart.”

Toen de koning een jaar of tien geleden voor het eerst lessen nam, was Surfers Paradise nog een van de weinige plekken in België waar je kon leren kitesurfen. “Nu zijn er meer, maar de koning is altijd hier blijven komen. Destijds was hij nog prins, en toen hij in 2013 koning werd, dacht ik dat hij wellicht geen tijd meer zou vinden om te kitesurfen. Maar hij blijft het water in gaan, tussen zijn drukke schema door. En dan moet het weer ook nog meezitten, want om te kitesurfen heb je een windkracht van minstens vier beaufort nodig.”

Lachen en spartelen

Filip was – en is – een goeie student, zegt Vanleenhove. “Hij is heel gemotiveerd. Hij wilde het kitesurfen absoluut onder de knie krijgen. En hij kan het. Het is ongelofelijk: een kitesurfende koning. Ik denk dat het een unicum in de wereld is.” Al is Filip niet de enige surfer binnen de koninklijke familie. Prins Emmanuel doet aan windsurfen op een behoorlijk niveau, zegt Frank Vanleenhove, die al het hele gezin over de vloer heeft gekregen.

“Terwijl haar man en hun kinderen in de Noordzee zijn, kijkt Mathilde dan toe vanop het strand, zoals moeders graag doen. En ik heb beseft: als zij toekomen, zijn ze de koninklijke familie, maar in het water vervalt dat. Dan is het surfen en spartelen en lachen. Dan heersen de wind en de golven, en dan is iedereen gelijk.”