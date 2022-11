Selectie Zuid-Korea zonder verrassingen, maar sterspeler Son-Heung min blijft groot vraagteken

Zaterdag heeft Zuid-Korea haar selectie voor de komende Wereldbeker voetbal in Qatar bekendgemaakt. Sterspeler en aanvoerder Son Heung-min maakt weliswaar deel uit van de selectie voor het WK, maar het is niet zeker dat hij kan spelen vanwege een orbitaalfractuur.

De spits van Tottenham Hotspurs onderging vorige week een operatie om “een breuk rond zijn linkeroog te consolideren”, nadat hij in botsing kwam met Marseille-verdediger Chancel Mbemba in de Champions League. Paul Bento, de Portugese coach van het Zuid-Koreaanse team, neemt de onzekere Son toch op in zijn selectie. “We hebben contact met hem en de medische afdeling van Tottenham, het zou in orde kunnen komen”, zei Bento daarover.

De Portugees heeft wel alvast een extra, 27ste speler aangeduid voor mocht Son niet kunnen afreizen naar Qatar. Oh Hyeon-gyu zal met het team in Qatar trainen en zon Son vervangen als die niet speelklaar geraakt.

Aanvoerder Son-Heung min. — © REUTERS

De eerste wedstrijd van Zuid-Korea is op 24 november tegen Uruguay. Later spelen ze in Groep H ook tegen Portugal en Ghana.

De selectie

Doelmannen: Kim Seung-gyu (Al-Shabab/ASa), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors), Jo Hyeon-woo (Ulsan)

Verdedigers: Kwon Kyung-won (Gamba Osaka/Jap), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Kim Min-jae (Napoli/Ita) Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Kim Tae -hwan (Ulsan), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen), Hong Chul (Daegu FC)

Middenvelders: Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Lee Kang-in (Real Mallorca/Esp), Lee Jae-sung (Mainz/All), Jeong Woo-yeong (Freiburg/Dui), Hwang In-beom (Olympiakos/Grè), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers/Eng), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan/ Chn) , Na Sang-ho (FC Seoel).

Aanvallers: Son Heung-min (Tottenham Hotspur / Ang), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Hwang Ui-jo (Olympiakos / Grè).