Snelheidslimiet van 70 kilometer per uur op gewestwegen werkt: bijna kwart minder zware ongevallen

De beslissing van de Vlaamse regering om de snelheid op de gewestwegen te beperken tot 70 kilometer per uur werpt zijn vruchten af. Uit een studie van Verkeersinstituut Vias blijkt dat in de eerste drie jaar na de invoering in januari 2017 er 25 ongevallen met zwaargewonden en doden vermeden zijn.

Toen de Vlaamse regering op 1 januari 2017 besliste om de snelheid op wegen buiten de bebouwde kom te verlagen van 90 tot 70 kilometer per uur, riep dat meteen weerstand op bij een deel van de bevolking. Prompt werd een Facebook-groep opgericht tegen de ‘pestmaatregel’, met meer dan 14.000 volgers.

Toch heeft de snelheidsbeperking wel degelijk effect. En niet alleen omdat de Vlaamse overheid zo kon besparen door 30.000 verkeersborden met de snelheidslimiet 70 kilometer per uur langs de gewestwegen weg te halen.

Voornaamste conclusie van het onderzoek van verkeersinstituut Vias? In de drie jaar na de beslissing was er een afname van 90 ongevallen, waarvan 25 met zwaargewonden en doden, in vergelijking met de drie jaar ervoor op de trajecten waar de snelheid veranderde. Procentueel gezien daalde het aantal ongevallen met gewonden met 5,5 procent. Het aantal dodelijke slachtoffers of zwaargewonden is gedaald met 23 procent.

Ook voor januari 2017 gold op veel gewestwegen al een snelheidsbeperking van 70 km/u, maar na die datum werd dat de norm. Nu zijn er nog hier en daar gewestwegen waar je 90 per uur mag, maar dat kan enkel onder strikte voorwaarden. Vias analyseerde bijna 1.000 kilometer weg waar de snelheidslimiet wel degelijk daalde.

De daling van het aantal ongevallen is het rechtstreekse gevolg van het feit dat we minder snel zijn beginnen te rijden op die wegen. De snelheid daalde gemiddeld met 8 kilometer per uur. Ook op de wegen waar je voorheen maximaal 70 per uur mocht rijden, is de gereden snelheid licht gedaald. Het aantal ongevallen nam ook daar af, met 7,7 procent.

Toch nog te snel

De effecten zouden volgens Vias nog groter zijn mocht de snelheidslimiet nog beter nageleefd worden. “Aangezien de gemiddelde snelheid slechts daalde met 8 kilometer per uur is er nog werk aan de winkel”, zegt Stef Willems van Vias. “De Vlaamse overheid moet blijvend inzetten op aanpassingen aan de weg, bijvoorbeeld door die te versmallen met tussenbermen of bredere fietspaden. Zo krijgen mensen automatisch het gevoel dat ze hun snelheid moeten matigen. Ook handhaving, met (on)zichtbare flitscontroles, helpen om het gedrag van autobestuurders aan te passen.”

Mooi meegenomen: naast de effecten op de verkeersveiligheid stoten auto’s op de gewestwegen nu minder CO₂ uit en is er minder geluidshinder, terwijl het verlies aan reistijd beperkt is. “Het was dus een logische en goede beslissing”, zegt Willems.