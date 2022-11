In West-Vlaanderen groeit het protest tegen de bovengrondse hoogspanningslijn Ventilus. Gevaar voor de gezondheid en landschapsvervuiling zijn de contra-argumenten. Wij vroegen aan Limburgers hoe het is om onder hoogspanning te leven. Dat varieert van “Geen probleem” tot “Ik moet verhuizen, want ik word gek van suistonen.”