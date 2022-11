Opvolger gezocht voor Carlos Alcaraz: Amerikaan Brandon Nakashima en Tsjech Jiri Lehecka strijden om de ATP Next Gen Finals

De Amerikaan Brandon Nakashima (ATP-49) en de Tsjech Jiri Lehecka (ATP-74), allebei 21 jaar, spelen zaterdag in Milaan de finale van de Next Gen ATP Finals. In de halve finales schakelde Nakashima zaterdag de Brit Jack Draper (ATP-41) met 4-3 (8/6), 1-4, 4-2 en 4-3 (7/5) uit. Lehecka won met dan weer met 4-1, 4-3 (7/4), 2-4 en 4-1 van de Zwitser Dominic Stricker (ATP-111).