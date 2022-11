Team Antwerp speelt kwartfinales in World Tour 3x3 Riyadh

In poule C kende Team Antwerp in Riyadh wisselend succes. De eerste groepswedstrijd bracht tegen het Amerikaanse St. Louis Ballislife en via onder meer 11 punten van Thibaut “Must See TV” Vervoort een knappe 21-15 overwinning. In de tweede groepswedstrijd verloren de Sinjoren echter met 21-18 van het eveneens van Amerika afkomstige Omaha 3BALL. Dat maakte dat Team Antwerp zich als tweede kwalificeerde voor de kwartfinales. Ub Huishan plaatste zich in poule A met een 2 op 2 en als groepswinnaar voor de laatste acht.

Wie dit toernooi wint casht maar liefst 40.000 dollar. Nummer twee krijgt 30.000 dollar en derde 22.000 dollar. De vierde plaats is goed voor 16.000 dollar en de vijfde 10.000 en de zesde 4.000 dollar. (cpm)