Franse wielerwereld rouwt om Henri ‘Napoleon’ Anglade: ex-Tourrenner en ploegleider van Van Impe overleden

Henry Anglade (89) overleed donderdag in het ziekenhuis van Lyon. De ex-renner en -ploegleider werd er begin november opgenomen. De jongste jaren was ‘Napoleon’, zoals hij in het peloton werd genoemd, dementerend.

De dubbele nationale kampioen (1959, 1965) was geen veelwinnaar, maar in 1959 finishte hij de Tour de France als tweede. De Spanjaard Federico Bahamontes won, Jacques Anquetil was derde. In 1964 en 1965 finishte hij als vierde. Anglade won o.a. de Tour du Var (1963) en de Dauphiné Libéré in 1959, het jaar dat hij ook de Superprestige won. Het was de verre voorloper van de WorldTour-ranking. Anglade reed altijd voor Franse ploegen. Hij begon bij Alcyon, ging daarna na Liberia-Hutchinson en Pelforth-Sauvage-Lejeune om in 1967 te eindigen in de al even legendarische trui van Mercier-BP-Hutchinson. Daar was hij ploegmaat van o.a. Raymond Poulidor en reden ook de Belgen Jos Spruyt en Roger Swerts in dat iconisch shirt dat Mathieu van der Poel vorig jaar nog droeg op de eerste dag van de Tour.

Eén jaar ploegleider van Lucien Van Impe

Anglade was ook de ploegleider van Lucien Van Impe bij Sonolor in die vermaledijde Tour van 1977. Onze laatste Tourwinnaar (1976) reed op l’Alpe d’Huez voorop, maar werd door een auto van de Franse televisie omver gereden. Ploegleider Henry Anglade was toen in geen velden of wegen te bespeuren. Waardoor hij kostbare tijd verloor en Bernard Thevenet in het geel bleef en ook die Tour zou winnen. (hc)