Laurens Devos kroont zich tweede maal tot wereldkampioen G-tafeltennis

Laurens Devos heeft vrijdagavond op het WK G-tafeltennis in het Spaanse Granada zijn tweede wereldtitel veroverd. In de finale van de klasse 9 versloeg hij de Brit Joshua Stacey met 3-1 (11-6, 11-1, 12-14 en 11-6).

Devos vult daarmee zijn goedgevulde prijzenkast verder aan. Op de spelen in Rio 2016 en Tokio 2020 veroverde hij al tweemaal het goud. In 2018 behaalde hij zijn eerste overwinning op een wereldkampioenschap.

De 25-jarige Florian van Acker was goed voor de bronzen medaille in klasse 11. Daarmee behaalde hij een gelijkaardig resultaat als op het WK 2018. Op de spelen in Rio en Tokio behaalde hij respectievelijk goud en brons.

Devos won maandag samen met Ben Ashok Despineux al een bronzen medaille in het dubbelspel. In de halve finales verloren ze tegen Oekraïne met 3-2.