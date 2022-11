WK is nog niet begonnen, maar nu al eerste relletje bij Oranje rond... niet-geselecteerde doelman: “Hij schijnt ontploft te zijn”

Een dag na die van de Rode Duivels is ook de Nederlandse selectie voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt. Een opvallende afwezige daarin is de 33-jarige Jasper Cillessen, die bij Oranje al 63 keer onder de lat stond. De doelman van NEC Nijmegen werd gepasseerd door bondscoach Louis van Gaal en zou daar volgens de Nederlandse pers woest over zijn.

Louis van Gaal selecteerde Remko Pasveer (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord) en Andries Noppert (Heerenveen) als zijn drie doelmannen voor het komende WK. Drie keepers die voor het eerst deelnemen aan een groot landentoernooi.

Vooral de selectie van Noppert geldt als een verrassing. De Fries speelde vorig seizoen nog bij de toenmalige promovendus Go Ahead Eagles, verkaste deze zomer naar SC Heerenveen en werd pas in september voor het eerst geselecteerd bij Oranje. Volgens Van Gaal is Noppert ook kandidaat om eerste doelman te zijn op het WK. “Hij is de enige die momenteel in vorm is”, liet de bondscoach zich vrijdagochtend ontvallen op een persconferentie.

“Hij ziet zijn droom uiteenspatten”

Waar geselecteerden zijn, zijn er natuurlijk ook teleurgestelde spelers. Mark Flekken (SC Freiburg) en Jasper Cillessen (NEC Nijmegen) werden allebei gepasseerd en kregen dat vrijdagochtend niet te horen van bondscoach Van Gaal, maar wel van keeperstrainer Frans Hoek. Bij Cillessen zou de niet-selectie bijzonder hard zijn aangekomen. Volgens het Algemeen Dagblad en De Telegraaf zou de ervaren doelman vrijdagochtend “ontploft zijn” toen hij het nieuws vernam. (Lees verder onder de foto)

© AFP

“Toen ik vanochtend op de club kwam, was Jasper net gebeld”, vertelde NEC-coach Rogier Meijer aan het Algemeen Dagblad. “Ik trof een enorm teleurgestelde man aan, maar hij was ook verbaasd.” Meijer haalt onder meer aan dat Cillessen afgelopen zomer naar Nijmegen kwam om er elke week te keepen en zo een plaats in de WK-selectie te veroveren. “Hij heeft het in onze ogen uitstekend gedaan, maar ziet toch zijn WK-droom uiteenspatten. Dat is een hele bittere pil om te slikken.” Meijer voegde er ook nog aan toe dat Cillessen volgens hem de beste keeper van Nederland is.

Attitude

Van Gaal kreeg na de bekendmaking van de selectie uiteraard vragen over het ontbreken van de doelman die Oranje acht jaar geleden nog mee aan brons hielp. “Hij is de laatste weken niet in vorm, en volgens mij is nú het WK. Niet over vijf weken, wanneer hij met mij en Frans Hoek heeft getraind. Vorm is een heel moeilijk begrip”, aldus de ervaren trainer.

Van Gaal was daarmee nog niet klaar, want hij stelde ook de mentaliteit van Cillessen in vraag. “Bij mij is het belangrijk of iemand heeft gepresteerd in het Nederlands elftal. Ten tweede is er de vorm van de speler wanneer er een selectie plaatsvindt. Ten derde gaan we nu naar een toernooi waarin mensen vijf weken bij elkaar zijn. Het is dus niet altijd het geval dat de beste speler wordt gekozen, maar de in mijn ogen beste teamspeler. Want we moeten vijf weken met elkaar verder.”

Jasper Cillessen tijdens het WK 2014, toen hij basisspeler was in het Nederlandse elftal. — © EPA

Wellicht is het dus niet alleen zijn mindere vorm, maar ook zijn attitude die Cillessen de kop heeft gekost. Volgens De Telegraaf zou de doelman er bijvoorbeeld niet over te spreken geweest zijn dat hij op het WK 2014 in de kwartfinale tegen Costa Rica niet op de hoogte was van zijn wissel met doublure Tim Krul. Cillessen werd toen in de verlengingen op het laatste moment van het veld gehaald voor Krul. Die bezorgde Oranje nadien een delirium door in de strafschoppenreeks twee van de vijf penalty’s te stoppen en Nederland zo naar de halve finales te loodsen. De bondscoach toen? Jawel, Louis van Gaal.

Schandaaltje in Spanje

Eerder deze week raakte ook bekend dat Cillessen in Spanje in een schandaaltje verwikkeld is geraakt. Hij keepte van 2016 tot 2022 voor FC Barcelona en Valencia en is in die periode tijdens een kortstondige relatie vader geworden van een kind. Er zou echter een discussie zijn met de Spaanse moeder over de alimentatie die Cillessen moet betalen. Of die kwestie een rol speelde bij zijn besluit, wilde Van Gaal niet kwijt. “Ik ga daar niet op in, want ik val mijn spelers niet af.”

Jasper Cillessen was op het WK in Brazilië in 2014 de eerste doelman van Oranje, dat het toen tot in de halve finales schopte en uiteindelijk gastland Brazilië versloeg in de wedstrijd om het brons. Dat is ook het enige landentoernooi waarop hij al gespeeld heeft: Nederland kwalificeerde zich niet voor het EK 2016 en WK 2018, Cillessen moest voor het EK van vorig jaar afhaken door een coronabesmetting.