Sint-Luc ziekenhuis reageert na aanval in Schaarbeek: “Nooit op de hoogte gebracht van het gevaar dat de persoon vormde”

Het Universitair ziekenhuis Saint-Luc heeft een persbericht de wereld ingestuurd om te verduidelijken wat er donderdag precies gebeurd is voor de aanval in Schaarbeek waarbij een agent om het leven kwam.

“Naar aanleiding van de informatie die circuleert over de tragische aanval op twee Brusselse politieagenten, wil ziekenhuis Saint-Luc het volgende verduidelijken”, begint het persbericht dat vrijdag gepubliceerd werd.

Daarin staat te lezen dat op donderdag 10 november rond 11 uur een man (Yassine Mahi, red.), vergezeld van drie politieagenten, zich aanmeldde bij de spoedafdeling voor psychologische zorgen. “28 minuten later en in overeenstemming met de geldende protocollen werd deze persoon beoordeeld voor een verdere behandeling op de afdeling. Op dat moment verlaten de politieagenten de afdeling zonder ooit het personeel op de hoogte te brengen van het gevaar dat deze persoon vormde”, aldus het ziekenhuis.

Het ziekenhuis verduidelijkt dat de persoon vervolgens in een wachtkamer werd geplaatst om te wachten op psychiatrische zorg. Twintig minuten later stelde een verpleegster van de crisisdienst echter vast dat die persoon de kamer verlaten had. De psychiatrische beoordeling heeft dus nooit kunnen plaatsvinden.

“We willen de mensen er ook aan herinneren dat elke patiënt die naar de spoed komt, vrij is om op eigen initiatief te vertrekken, tenzij hij of zij in het ziekenhuis is opgenomen en tenzij hij of zij onder voortdurend politietoezicht stond, wat niet het geval was nu. Er waren ook geen instructies gegeven door de bevoegde autoriteiten.”