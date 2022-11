Tessenderlo

Vergeet Willy Naessens, want maandag maakt Looienaar Yves Maes (42) zijn entree in The Sky Is The Limit. Onze pronostiek: de flamboyante zaakvoerder van Containers Maes wordt de publiekslieveling van dit nieuwe seizoen. “Vroeger dronk ik al eens te veel whiskey, maar die tijd is voorbij.”