Ann Wauters wil grensoverschrijdend gedrag in de sport mee aanpakken: “Er moeten toch zeker ook mannen of jongens slachtoffer zijn?”

The game of life: zo heet haar boek, over verschillende facetten van haar carrière. Want Ann Wauters (42) is meer dan een basketballegende of assistent-coach van de Amerikaanse WNBA-topclub Chicago Sky. Zo wil ze ook als voorzitster van de olympische atletencommissie een steen verleggen in het grensoverschrijdende gedrag in de sport. “Het vraagt moed om je kwetsbaar op te stellen.”