Militair Johan mag naar Battles, drie andere Limburgers strijden nog voor plek bij Natalia

Zijn naturelle stem uitspelen. Die opdracht had Koen Wauters aan Johan Callaars (38) uit Leopoldsburg gegeven tijdens de Knockouts van The Voice van Vlaanderen. De militair deed dat, en met succes. Zondag proberen nog twee Limburgse stemmen hun coach tevreden te stellen.

De coaches van The Voice van Vlaanderen moesten vrijdagavond weer heel wat kandidaten slecht nieuws brengen. Maar Johan Callaars was een van de gelukkigen die wel een ticketje voor de Battles wist te versieren. De 38-jarige militair uit Leopoldsburg scoorde lof bij alle juryleden met Little Black Submarines van The Black Keys. Jan Paternoster vond het nummer perfect bij zijn stem passen. Natalia was al langer fan van de rocker en had nog altijd een beetje spijt dat ze destijds niets voor hem gedraaid had. “Ik vond het een heel goede performance”, zei ze.

Koen twijfelde geen seconde om Johan mee te nemen naar de Battles. — © vtm

Coach Koen Wauters was duidelijk tevreden: “Ik ben de enige die gedraaid is bij de Blinds en ik meende toen iets te horen: als ik dat eruit krijg, ga ik een blije coach zijn. En wat je nu gedaan hebt, is echt wat ik toen gehoord heb. Je echte naturelle stem komt nu naar boven. Ik vind die wondermooi. Laat ze niet meer los.” Koen twijfelde dan ook geen seconde om Johan mee te nemen naar de volgende ronde. “Het is echt een ontlading. Ik kan wenen, ik kan lachen. Ik ben echt heel blij”, reageerde Johan achteraf.

LEES OOK. Zingende militair Johan knokt voor plekje in Battles van ‘The Voice van Vlaanderen’

Redzone

Het team van Koen is nu volledig, maar zondag is het nog aan Natalia en Jan Paternoster om de laatste knopen door te hakken. In het team van de Kempense diva zijn nog twee Limburgers aan zet. Jasmin Mahmood (22) uit Beringen was tijdens de audities de laatste waarvoor Natalia afdrukte. De coach was blij dat ze “dat pareltje” op het laatste moment nog had binnengehaald en schotelt haar nu One Last Time van Ariana Grande voor. “Het gaat een uitdaging worden om dat nummer echt van mezelf te maken. Maar ik ga het wel proberen en superveel oefenen”, neemt Jasmin zich voor.

Jasmin waagt zich aan de hoge noten van Ariana Grande met ‘One Last Time’. — © vtm

LEES OOK. Na finaleplek in ‘Regi Academy’ probeert Jasmin uit Beringen het in ‘The Voice’: “Heel erg teleurgesteld”

Ook Maikel Lopez zou nog graag verder werken met Natalia. De 34-jarige, die 27 jaar op Cuba woonde maar nu in Houthalen vertoeft, moet op het podium voor een feestje zorgen met El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias.

Maikel zingt ‘El Perdón’ van Nicky Jam en Enrique Iglesias. — © vtm

Ondertussen wacht ook Sonny Sinay nog op nieuws van zijn coach. De zanger uit Kinrooi zit sinds vorige zondag in de Redzone. Als het volledige team aan de beurt geweest is, kan Natalia nog beslissen om iemand uit deze twijfelzone mee te nemen. Als er nog een plekje vrij is tenminste.

‘The Voice van Vlaanderen’, VTM, zondag, 19.55 uur