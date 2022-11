Saoedi-Arabië maakt selectie voor WK in buurland Qatar bekend

De Franse trainer Hervé Renard, sinds 2019 aan het roer bij de Arabieren, moet het doen zonder echte sterren. Hij rekent vooral op de kunsten van vedette Salem al-Dawsari, bijgenaamd “De Tornado”. Al-Dawsari begint in Qatar aan zijn tweede WK. Hij was er ook bij op het toernooi in Rusland in 2018.

Saoedi-Arabië speelt zijn eerste match op het WK op 22 november tegen Argentinië. Verder treft het in groep C Polen en Mexico.

De volledige selectie:

Doelmannen: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly)

Verdedigers: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal)

Middenvelders: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Aanvallers: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)