Belgian Lions zijn geen partij voor sterke Turkse ploeg en gaan zwaar onderuit in Istanboel

In de Turkse hel van Istanboel en met 12.000 fans in de Sinan Erdem Arena leden de Belgian Lions in de WK-kwalificatieronde een afgetekende nederlaag: 86-52. Maandag moet in de Mons Arena van Griekenland worden gewonnen, enkel dan blijven de Belgian Lions op koers voor eerste WK-ticket ooit. Van de vier Europese groepen van acht is de top 3 geplaatst voor het WK 2023. “Turkije heeft veel ervaring en kwaliteit. Wij hebben na een sterk momentum in het derde kwart vooral in het vierde kwart ons slecht gepresenteerd,” zei bondscoach Dario Gjergja.

Ismael Bako opende machtig en leidde met onder meer twee dunks de Belgian Lions naar een 0-6 voorsprong. Defensief rammelde het bij de Belgen de fysiek sterke Turken reageerden direct en via onder meer de genaturaliseerde Amerikaan Scott Wilbekin en met een 13-0 tussenspurt. De Lions scoorden moeizaam, Jonathan Tabu dropte wel een bom maar met ook Sadik Kabaca ging het naar 23-13 na het eerste kwart. Met Ismael Bako op de bank kwam er, ondanks een tweede driepunter van Tabu, geen Belgisch momentum. Defensief een stap te traag en offensief te statisch, dat was het spel van de Belgian Lions. Meer hadden de Turken, via de met bommen uitpakkende Melih Mahmutoglu, niet nodig om de bonus stelselmatig uit te bouwen: 29-17, 36-20 en maximaal 43-22. Met Ismael Bako opnieuw op het parket milderden de Lions met een 0-5 tussenspurt naar een 43-27 halfweg. Bondscoach Dario Gjergja zag zijn Lions sterk uit de kleedkamer komen. Ismael Bako dunkte en met driepunters van Jean-Marc Mwema en Pierre-Antoine Gillet zaten de Lions na een 0-13 tussenspurt weer in de match: 43-35. Defensief was er nu wel Belgische druk en Turkije scoorde pas na vijf minuten in het derde kwart een eerste field-goal. De Lions verkeerden echter in foutenlast, leden balverliezen en met Ismael Bako (17 punten uit 6 op 6 shots en 5 op 7 vrijworpen en 7 rebounds) op de bank namen de Turken met vrijworpen en een bom van Melih Mahmutoglu opnieuw afstand: 50-37 en na een 15-1 zelfs naar 60-38. Turkije bleef heer en meester en denderde in een helse sfeer weg naar 71-45. Bondscoach Dario Gjergja roteerde, maar zag geen beterschap. De Belgen, met Gillet, Bako en Mwema op de bank, leden balverliezen en in combinatie met een zwakke defense was de dertiger bij 77-47 een feit. In de slotfase maakten debutanten Milan Samardzic en Marlon Makwa nog hun eerste punten voor de Belgian Lions.

Ismael Bako: “Balverliezen en defense”

We waren in het derde kwart terug in de match. We leden echter vele balverliezen (20) en konden de defensieve druk niet vasthouden. Dat waren de sleutels richting deze opdoffer. Maandag moeten we reageren in de Mons Arena en tegen Griekenland. Doen we dat, blijft alles mogelijk richting het WK,” aldus nog de Belgische uitblinker.

Turkije-België 86-52Kwarts: 23-13, 20-14, 17-13, 26-12België: Akyazili 4, Lecomte 4, Samardzic 2, Mwema 3, Tabu 6, Gillet 4, De Zeeuw 5, Tumba 0, Libert 2, Bako 17, Makwa 3, Van Vliet 2