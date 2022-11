Familie overleden WK-winnaar klaagt Engelse voetbalbond aan wegens gebrekkige preventie hoofdletsels

De familie van de overleden voetballer Nobby Stiles, die in 1966 met Engeland het WK won, heeft een klacht ingediend tegen de Engelse voetbalbond FA wegens diens gebrekkige inspanningen om hoofdletsels bij spelers te vermijden. Stiles leed aan dementie als gevolg van een jarenlange voetbalcarrière en overleed in oktober 2020 op 78-jarige leeftijd aan de ziekte.

Het advocatenkantoor dat de familie vertegenwoordigt, beschuldigt de FA ervan onvoldoende acties te ondernemen om mogelijke hersenschade tijdens trainingen en wedstrijden te beperken. Ook noemde het het bestaande protocol voor hersenschuddingen “ongeschikt”.

“Sinds de dood van mijn vader, zet ik me in om hersenschade en dementie bij voetballers aan de kaak te stellen.”, zei de zoon van Stiles. “Er moeten fundemantele veranderingen komen, want nog altijd sterven er elk jaar duizenden spelers aan de gevolgen van de ziekte. Met deze klacht wil ik recht doen aan de talloze slachtoffers, niet enkel mijn vader”.

Naast Nobby Stiles lieten nog drie andere WK-winnaars uit 1966 in de afgelopen jaren het leven als gevolg van dementie. Ook bij de legendarische doelpuntenmaker Bobby Charlton werd vorig jaar dementie vastgesteld.