Prins carnaval zoekt nog een miss

Prins Ludo II werd vrijdagavond aangesteld in het Martenshuys in Zonhoven. Hij wordt bijgestaan door zijn jeugdprins Mike I en jeugdprinses Lona I. “Een miss is er voorlopig nog niet,” legt Eddy Vaes, voorzitter van de Zonneridders uit. “Die stellen we pas officieel aan op het Prinsenbal in januari. Wie zich kandidaat wilt stellen, kan zich trouwens nog altijd melden. We zijn op zoek naar vrolijke dames die uiteraard van carnaval houden.”

Net als overal heeft het carnaval ook in Zonhoven door corona bijna drie jaar stil gelegen. “Daarom zijn we blij dat het Martenshuys vrijdag weer vol liep met goed gemutste carnavalisten. Iedereen heeft het feest duidelijke gemist,” lacht Eddy. “We zijn weer vrolijk en optimistisch, ook al zoeken we natuurlijk weer volk om ons te helpen. We gaan voor het eerst trouwens uitpakken met een carnavalsmis in de kerk. Onze pastoor gaat daarvoor zelfs speciaal een snelcursus Zonhovens krijgen. De stoet gaat in Zonhoven door op 19 februari.”

TR

Wie wilt helpen of wie kandidaat miss carnaval is kan mailen naar eddyvaess@hotmail.com.