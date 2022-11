Antwerpen

De IJslander Nökkvi Thórisson is niet meer weg te denken uit de basisploeg van Beerschot. De 23-jarige aanvaller lijkt in de drietand voorin zijn plaats te hebben gevonden naast Thibo Baeten en Thibaud Verlinden. Binnenkort wordt Thórisson voor het eerst vader. “Mijn vrouw zal vanaf nu permanent bij mij in Antwerpen blijven.”