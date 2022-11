Het ging even fout tijdens een vliegshow in Argentinië. Een vliegtuigje raakte een mast,

door de brokstukken raakten enkele mensen lichtgewond. Ook het toestel zelf was beschadigd.

De radiomast is erg smal, wellicht had de piloot die niet eens opgemerkt, toen hij op vrij lage hoogte over het publiek wou vliegen. Uiteindelijk viel de schade mee, indien de mast de propeller had geraakt, waren de gevolgen wellicht een pak groter.