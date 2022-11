Zwangere vrouw en haar partner gewond na kop-staartbotsing in Grote-Brogel

Op de Kaulillerweg in Grote-Brogel (Peer) is vrijdagavond een zware kop-staartbotsing gebeurd tussen drie voertuigen. Daarbij raakten een zwangere vrouw en haar partner gewond.

De hevige crash gebeurde rond 17.50 uur. Naast Ambuce Peer en de politie Kempenland kwam ook de brandweer Noord-Limburg ter plaatse voor een bevrijding. “De zwangere vrouw en haar partner zaten in de middelste auto”, zegt brandweerofficier Koen Maes. “De vrouw zat achter het stuur. Ze was niet echt geklemd, maar omwille van haar zwangerschap moesten we toch de deuren verwijderen om haar veilig uit het wrak te halen. Ze werd net als haar partner gewond naar het ziekenhuis gebracht.” Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de toestand van het ongeboren kindje. De vrouw is 14 weken zwanger. De Kaulillerweg werd na het ongeval een tijdlang afgesloten. siol

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey