Onze tv-tips: een heilig man, een peetvader en een tieneridool

Hij komt, hij komt,… intrede van de Sint

Een, za, 13.30u

Stilaan is het half november een goede traditie geworden: Sinterklaas komt aan in Antwerpen, en wij mogen daarvan getuige zijn. Ook nu is zijn vaste gevolg van de partij: Piet, Conchitta, Palomita, Kneta Knieschijf, de kapiteins én Ramon. Professor Vandenuytleg heeft een hoop Sinteressante weetjes. Traditiegetrouw geeft de Sint zijn toespraak vanop het balkon aan het stadhuis. (tove)

Ik ben Camille

VTM, za, 19.55u

De voorbije jaren waren al fantastisch voor de piepjonge zangeres Camille. Maar de afgelopen twaalf maanden spanden de kroon. Alles wat ze aanraakte, veranderde in goud. En dus stond ze afgelopen weekend vijf keer voor een uitverkochte Lotto Arena. De afgelopen maanden werd de zangeres gevolgd door een cameraploeg die haar fascinerende leven vastlegde voor een tweedelige documentaire. (tove)

True crime Belgium

Play4, zo, 20.45u

Deze uitmuntende documentairereeks reconstrueert opvallende Vlaamse misdaaddossiers. Vanavond en volgende week staat de weerzinwekkende Schellebellemoord centraal. ‘Peetvader‘ Prosper Van Der Borght laat zijn zoon uit de weg ruimen door twee amateuristische huurmoordenaars. Een eerste moordpoging mislukt. De tweede keer, op 11 juli 2011, is het echter wel raak. (tove)