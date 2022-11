De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft tussen donderdagavond en vrijdagochtend vijf meldingen van inbraken binnengekregen in Paal. In de Gestelstraat sloegen dieven op twee plaatsen toe, maar ook op de Kouterveld, in de Driesstraat en in de Veldstraat werden inbraken ontdekt. De buit is onbekend. siol