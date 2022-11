Zwitserland stoot door naar halve finales op Billie Jean King Cup

De Zwitserse tennissters hebben zich vrijdag in Glasgow voor de halve finales van de Billie Jean King Cup geplaatst. In een rechtstreeks duel om groepswinst versloegen ze Canada met 2-1.

Viktorija Golubic (WTA-77) won met 2-6, 6-3 en 6-4 van Bianca Andreescu (WTA-45), Belinda Bencic (WTA-12) met 6-0 en 7-5 van Leylah Fernandez (WTA-40). In het dubbelspel redden Fernandez en Gabriela Dabrowski de Canadese eer met 6-2, 6-1 winst tegen Jil Teichmann en Simona Waltert.

Om een plaats in de finale komen de Zwitsers, vorig jaar runner-up, tegenover de winnaar van groep D te staan. Dat wordt Tsjechië of de Verenigde Staten. In de andere halve finale staan Groot-Brittannië en Australië tegenover elkaar.